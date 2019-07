Sapulces darba kārtībā iekļauti divi jautājumi - "Latvijas gāzes" padomes locekļu atsaukšana un padomes vēlēšanas.

Ārkārtas akcionāru sapulce notiks 9.oktobrī plkst.9.30 Rīgā, Vagonu ielā 20.

Akcionārs vai akcionāru grupa ir tiesīgi izvirzīt ievēlēšanai padomē savus kandidātus ar tādu aprēķinu, lai, šā akcionāra vai akcionāru grupas pārstāvēto balsstiesīgo kapitālu dalot ar izvirzāmo kandidātu skaitu, katram no kandidātiem būtu ne mazāk par 5% no akcionāru sapulcē pārstāvētā balsstiesīgā kapitāla. Katrs šādi izvirzītais kandidāts tiek iekļauts padomes locekļu vēlēšanu sarakstā. Padomes locekļu kandidātus var izvirzīt, līdz 8.augustam par to informējot "Latvijas gāzes" valdi.

"Latvijas gāzes" padomes priekšsēdētājs pašreiz ir Kirils Seļezņovs un viņa vietnieki ir Juris Savickis un Olivers Gīze. Uzņēmuma padomē darbojas arī Deivids Stīvens Harisons, Nikolass Merigo Kuks, Matiass Kolenbahs Hanss Pēters Florens, Oļegs Ivanovs, Vitālijs Hatjkovs, Jeļena Mihailova un Igors Fjodorovs.

"Latvijas gāze" auditētais apgrozījums pagājušajā gadā bija 297,778 miljoni eiro, kas ir par 11,8% vairāk nekā 2017.gadā, savukārt kompānijas peļņa samazinājās par 4,2% un bija 23,193 miljoni eiro.

"Latvijas gāzes" kapitālu veido 39,9 miljoni akciju 1,4 eiro nominālvērtībā, tostarp publiskā apgrozībā ir 25 328 520 kompānijas akciju. Kompānijas lielākie akcionāri ir Krievijas koncernam "Gazprom" (34%), "Marguerite Gas II" (28,97%), "Uniper Ruhrgas International GmbH" (18,26%) un SIA "Itera Latvija" (16%).

"Latvijas gāzes" akcijas kotē "Nasdaq Riga" otrajā sarakstā.