Igaunijā pēc rekonstrukcijas durvis vēris lielākais iepirkšanās un izklaides centrs Baltijas valstīs

“Ülemiste centra paplašināšana mums ir bijis aizraujošs izaicinājums. Ar gandarījumu varam paziņot, ka viss notika atbilstoši plāniem, un šobrīd mēs varam vērt durvis saviem klientiem,” stāsta Linstow Center Management valdes priekšsēdētājs Frode Gronvolds. “Linstow Center Management ļoti lepojas, ka pēc paplašināšanas Ülemiste centrā vienuviet varam piedāvāt visplašāko kvalitatīvu zīmolu un izcilu pakalpojumu klāstu Baltijā. Turklāt atjaunotā vide sniegs mūsu klientiem iespēju baudīt patiešām mūsdienīgu un patīkamu iepirkšanās un izklaides pieredzi.”



Viens no galvenajiem jaunumiem ir modernais Apollo kinoteātra komplekss ar sešām auditorijām, kurās apmeklētājiem būs iespējas baudīt kinofilmas un izklaides programmas vēl nepieredzētā veidā. “Esam gandarīti par devītā Apollo kinoteātra atvēršanu Igaunijā ar pavisam jaunu sēdvietu koncepciju, augstas kvalitātes restorānu, kā arī mūsu pirmo teātra auditoriju, Apollo teātris,” informē uzņēmuma Apollo Cinemas vadītāja Baltijas valstīs, Kadri Ärm. “Igauņi ir ārkārtīgi ieinteresēti apmeklēt kino, un tas ir viens no galvenajiem iemesliem, kāpēc esam atvēruši jaunu kino. Kino apmeklētāju skaits ir pieaudzis no gada uz gadu.”

Vēl viens jaunums centrā būs O'Learys izklaides centrs ar boulinga pakalpojumiem, plašs batutu centrs bērniem Trampolino, restorāns Vapiano, zooveikals Pet City četrkājainiem mīluļiem ar vetārsta pakalpojumiem, dzīvnieku apkopšanu, kā arī mājdzīvnieku viesnīcu. Centrā būs arī daudz citu jaunumu. Gan LPP pārstāvēto zīmolu un Sportland veikala tirdzniecības platību palielināšanās, tādējādi Sportland kļūstot par lielāko sporta preču veikalu Baltijas valstīs. Rimi no jauna atver savu jaunāko hipermārketa formātu. Centrā ir jauns sporta klubs, bet nākotnē paredzami jauni veikali.

Trešās Ülemiste centra paplašināšanas kārtas arhitekti bija no uzņēmuma AMB International no Norvēģijas, kā arī no Novarc Group AS no Igaunijas. Atbildīgie par interjera dizainu bija Prīts Pildme (Priit Põldme) un Rēta Sepa (Reet Sapp) no uzņēmuma Joonprojekt. Paplašināšanas darbu rezultātā Ülemiste centrs ir palielinājies par 13 000 m2, nodrošinot plašas iepirkšanās un izklaides telpas, lielākoties izklaides, kā arī ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai. Ērtu centra apmeklēšanu nodrošinās izbūvētā pazemes autostāvvieta 235 automašīnām. Paplašināšanas darbu kopējās izmaksas bija 36 miljoni eiro, rezultātā kļūstot par Igaunijas lielāko iepirkšanās un izklaides centru 125 000 m2 platībā.

