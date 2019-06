Vienlaikus viņa uzsvēra, ka attiecīgo piedāvājumu ir noraidījusi.

Aģentūras LETA rīcībā nonākusi informācija, ka šāds piedāvājums izteikts arī Maligina vecākajām meitām Irinai Maliginai un Nikai Saveļjevai, kuras, iespējams, varētu būt pārdevušas akcijas "Recipe Plus". "Šo informāciju nevaru ne apstiprināt, ne noliegt," sacīja Baldere-Sildedze.

Savukārt "Recipe Plus" padomes loceklis un farmācijas uzņēmuma "Repharm", kurā ietilpst "Recipe Plus", ģenerāldirektors Dins Šmits norādīja, ka viņam nav šādas informācijas, tāpēc nevarot atbildēt, vai akciju pārdošana "Recipe Plus" ir patiesa.

Taču vēlāk uzņēmumā norādīja, ka šī informācija ir baumas. "Uzskatām Valērija Maligina izveidoto "Olainfarm" par vienu no Latvijas uzņēmējdarbības paraugiem un ceram, ka uzņēmums būs veiksmīgs arī turpmāk. "Repharm" uzņēmumu vadītāji nevar un arī neplāno sniegt komentārus par baumām - attiecībā uz "Olainfarm" vai jebkādu citu tēmu," pauda uzņēmumā.

Arī Irinas Maliginas pārstāvis Pāvels Rebenoks norādīja, ka tā esot melīga informācija, jo Irina Maligina neesot pārdevusi savas akcijas.

Pēc Rebenoka minētā, Irina Maligina uzskata, ka rūpnīcu nevar pārdot un viņa pildīs tēva testamentā norādīto, proti, atbilstoši testamentam mantinieki turpmāko četru gadu laikā nedrīkst atsavināt vai dāvināt mantotās "Olainfarm" un SIA "Olmafarm" daļas.

Savukārt ar Saveļjevas pārstāvjiem aģentūrai LETA līdz šim nav izdevies sazināties.

"Olainfarm" reģistrēta 1991.gada jūnijā, un tās pamatkapitāls ir 19,719 miljoni eiro. Kompānijas lielākais akcionārs ir SIA "Olmafarm" (42,56%), kas vienādās daļās pieder Maligina mantiniecēm - Irinai Maliginai, Annai Emīlijai Maliginai un Saveļjevai.

"Olainfarm" nodarbojas ar gatavo zāļu formu, farmaceitisko preparātu un uztura bagātinātāju, kā arī ar ķīmisko vielu un aktīvo farmaceitisko ingredientu ražošanu. "Olainfarm" akcijas kotē "Nasdaq Riga" oficiālajā sarakstā.

Savukārt "Recipe Plus" pamatdarbība ir zāļu, medicīnas un veselības preču vairumtirdzniecība un izplatīšana. Uzņēmums ietilpst "Repharm" grupā, kurā ir arī ar zīmolu "Mēness aptieka" strādājošā "Sentor Farm aptiekas", farmaceitisko preparātu ražošanas uzņēmums "Rīgas farmaceitisks fabrika", "Veselības centru apvienība", kas aptver 12 medicīnas iestādes, kā arī laboratorijas un medicīnisko izmeklējumu veicēja "Centrālā laboratorija".