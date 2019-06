Regulators jau šobrīd ir apstiprinājis siltumenerģijas ražošanas tarifu koģenerācijas stacijai "Ziepniekkalns", kas veido daļu no "Rīgas siltuma" siltumenerģijas gala tarifa.

SPRK kopumā ir dotas 90 dienas tarifa projekta vērtēšanai un 30 dienas - lēmuma pieņemšanai. Šobrīd aprit 65.diena, kad tarifs ir vērtēšanā.

"Rīgas siltums" SPRK iesniedza tarifu projektu, kur gala tarifs Rīgas iedzīvotājiem bija paredzēts 49,99 eiro par megavatstundu (MWh). Vienlaikus uzņēmums iesniedza papildu informāciju, iekļaujot neparedzētās izmaksas 15,4 miljonu eiro apmērā par iepirkto siltumenerģiju un kurināmo, kuras divu gadu laikā komersants plāno atgūt. Pēc regulatora norādījumiem minētās izmaksas tika samazinātas uz 11,7 miljoniem eiro. Tādējādi, salīdzinot ar sākotnēji iesniegto tarifu projektu, "Rīgas siltums" ievērojami palielināja uz tarifu projektu attiecināmās izmaksas. Neskatoties uz to, jau šobrīd SPRK ir samazinājis tarifu projektā iekļautās izmaksas par aptuveni 5,1 miljonu eiro.

SPRK tarifa projekta izskatīšanas laikā vairākkārtīgi rīkoja diskusijas ar "Rīgas siltumu", kuru laikā vērsa komersanta uzmanību uz izmaksu pozīcijām (tostarp būtiskākās - prognozētā dabasgāzes cena, iepirktās siltumenerģijas izmaksas), kuras jāprecizē.

Ja padomes sēdes laikā SPRK izdosies panākt vienošanos par neskaidrajām izmaksu pozīcijām, apstiprināšanai tiks virzīts tāds pamata tarifs, kādu to sākotnēji iesniedza komersants - 49,99 eiro par MWh. "Rīgas siltums" iesniedza arī aprēķinātas papildu izmaksas, lai atgūtu uzņēmuma pēdējos divos gados radušās izmaksas saistībā kurināmā un iepirktās siltumenerģijas cenu pieaugumu. Atbilstoši metodikai, šīs izmaiņas tiek atspoguļotas terminētā tarifā, kuru plānots piemērot divus gadus. Tas nozīmē, ka turpmākajos divos gados tarifs var pat pārsniegt sākotnēji prasīto apmēru. Šāda situācija ir izveidojusies, jo "Rīgas siltums" vērsās pie SPRK gandrīz divus gadus pēc dabasgāzes tirgus atvēršanas un šajā periodā tika uzkrātas neparedzētās izmaksas, kas saistītas ar augstākām dabasgāzes un iepirktās siltumenerģijas cenām nekā tarifā, kas tika piemērots siltumenerģijas lietotājiem. Ja tarifu projekts tiktu iesniegts savlaicīgāk, tad šādā korekcija nebūtu nepieciešama, vai arī būtu ievērojami mazāka.

Daļu no "Rīgas siltuma" gala tarifa iedzīvotājiem veido koģenerācijas stacijas "Ziepniekkalns" ražošanas tarifs, ko SPRK apstiprināja 6.jūnijā. Lai nodrošinātu, ka tarifs atspoguļo dabasgāzes cenas svārstību, SPRK koģenerācijas stacijai "Ziepniekkalns" noteica saražotās siltumenerģijas tarifus atkarībā no dabasgāzes cenām intervālā no 13,50 eiro par MWh līdz 43,50 eiro par MWh.

Kā ziņots, gaidāmajā apkures sezonā "Rīgas siltums" iecerējis siltuma tarifu paaugstināt par aptuveni 12%.

Tarifs iesniegts saskaņošanai SPRK, un izmaiņu rezultātā maksa par vienu megavatstundu pieaugs no 44,39 eiro līdz 49,99 eiro bez pievienotās vērtības nodokļa.

Uzņēmuma tarifs nav mainīts sešus gadus un ir spēkā kopš 2013.gada jūnija.