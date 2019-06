Iepirkumu uzraudzības biroja (IUB) mājaslapā esošā informācija liecina, ka piektdien 31. maijā "PATENTES TALGO S.L." iesniegusi sūdzību saistībā ar AS “Pasažieru vilciens” izsludināto daudzmiljonu iepirkumu “Piepilsētas pasažieru elektrovilcienu un to uzturēšanai nepieciešamā aprīkojuma piegāde un personāla apmācība”. Tādējādi Latvijai vēl ir cerības ar godu iziet no situācijas un izvairīties no iespējamiem reputācijas un korupcijas skandāliem nākotnē, kā arī nezaudēt Eiropas Savienības līdzfinansējumu šim projektam.

Jauns.lv jau vēstīja, ka 2019. gada 21. maijā AS “Pasažieru vilciens” par šī iepirkuma uzvarētāju noteica "Škoda Vagonka A.S.", kas ir vienas grupas uzņēmums ar “Škoda transportation”. Savukārt, “Škoda transportation” iesaistīta pēdējo gadu lielākajā un skaļākajā Latvijas korupcijas skandālā saistībā ar SIA “Rīgas satiksme” kukuļošanas lietu. Pērn 12. decembrī sadarbībā ar ārvalstu kolēģiem Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (KNAB) pat aizturēja “Škoda Transportation” augstu amatpersonu Vladislavu Kozaku, kurš apcietinājumā pavadīja vairāk nekā četrus mēnešus un tika atbrīvots vien šā gada 26. aprīlī. Kozaku KNAB aizturēja vienā dienā ar politiskajai elitei pietuvināto “lietu kārtotāju” miljonāru Māri Martinsonu, kuram no apcietinājuma izdevās izkļūt pusmēnesi ātrāk par Kozaku.

Jāatzīmē, ka arī Lietuvas žurnālisti sadarbībā ar Čehijas pētniekiem pirms laika izgaismoja iespējamu korupcijas skandālu Lietuvā, kurā iesaistīta pati “Škoda Vagonka”.

Žurnālisti vēstīja, ka pētot elektrovilcienu iepirkumu Lietuvā, viņiem kļuvis zināms, ka Čehijas kompānija “Škoda Vagonka”, kas saņēmusi arī Lietuvas dzelzceļa pārvadātāja „Lietuvos geležinkeliai“ lielos pasūtījumus, ne tikai iekasējusi vairāk nekā 100 miljonus eiro, bet arī dalījusies ar iegūto labumu. “Škoda Vagonka”, protams, šobrīd noliedz jebkādas uzņēmuma reputācijas problēmas, lai gan “Škoda Transportation” un “Škoda Vagonka” ietilpst vienā uzņēmumu koncernā un abiem uzņēmumiem ir viens patiesā labuma guvējs. Par patiesā labuma guvēju abiem uzņēmumiem, “Škoda Vagonka” publiskajā retorikā klusē.