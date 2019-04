Uzņēmuma vadības ziņojumā teikts, ka aizvadītais gads ir vērtējams kā labs, un pērn pārsniegti plānotie apgrozījuma, ražošanas apmēra un peļņas rādītāji. "Ņemot vērā joprojām esošo aso konkurenci Skandināvijas tirgū 2018.gadā uzņēmuma labie finanšu rezultāti ir sasniegti, pateicoties jauno produktu ar lielāku pievienoto vērtību pārdošanas aktivizēšanai Rietumeiropas tirgos. Šo produktu grupas rentabilitāte un augošais pārdošanas apmērs ļāva ne tikai nosegt zaudējumus pamatproduktu grupai, bet arī uzlabot kopējos peļņas rādītājus," skaidro kompānijas vadība.

Kompānijas vadība arī norāda, ka "Karavela" 2018.gadā saražoja 71 miljonu konservu kārbu un 505 tonnas citas zivju produkcijas, kuras eksportēja uz 36 pasaules valstīm. Apgrozījuma pieauguma pamatā esot iepriekšējos gados veiktie darbi jauno eksporta tirgu apgūšanā un jaunu produktu grupu izstrādē, atzīmēts uzņēmuma vadības ziņojumā.

2018.gadā "Karavela" eksports veidoja 86% no uzņēmuma pārdošanas apmēra. Eksports uz Eiropas Savienības (ES) valstīm veidoja 28,6 miljonus eiro jeb 69% no kopējā apgrozījuma, kas ir tikpat augsts īpatsvars, kā gadu iepriekš. Realizācijas proporcija starp ES un trešajām valstīm bija līdzvērtīga 2017.gadam. Lielākie ārvalstu realizācijas tirgi bija Zviedrija, Dānija, Lielbritānija un Vācija, kas kopā veidoja 49% no visa realizācijas apmēra. Savukārt Čehija, Slovākija, Francija, Lietuva, Ukraina, Krievija, Kanāda un Nīderlande katra pārsniedza 2% no kopējā realizācijas apmēra.

Tāpat uzņēmuma vadība uzsver, ka Rietumvalstu tirgos uzņēmums turpināja pārdošanas ekspansiju lielajos mazumtirdzniecības tīklos. Paplašinot produktu sortimentu "Aldi" tīklam, kompānija piegādāja preces ne tikai Lielbritānijā, Īrijā, bet arī Vācijā, Polijā un Portugālē. 2018.gadā kompānija turpināja piegādāt produkciju arī mazumtirdzniecības tīklam "Lidl" Vācijā un Lielbritānijā. Tāpat "Karavela" vadība norāda, ka aizvadītajā gadā uzņēmums arī turpināja investēt jaunās iekārtās un ražošanas procesa uzlabošanā, lai palielinātu personāla izmantošanas efektivitāti.

Šogad "Karavela" plāno sasniegt labākus apgrozījuma un rentabilitātes rādītājus nekā iepriekšējā gadā. Tāpat "Karavela" plāno uzstādīt vairākas jaunas ražošanas līnijas. "Karavela" šogad plāno audzēt apgrozījumu līdz apmēram 45 miljoniem eiro, pateicoties konservu cenu kāpumam. Tāpat šo gadu plānots noslēgt ar peļņu. Kopumā šogad iecerēts saražot apmēram 70 miljonus konservu kārbu.

2017.gadā "Karavela" strādāja ar 38,725 miljonu eiro apgrozījumu, kas ir par 36,8% vairāk nekā gadu iepriekš, savukārt kompānijas peļņa saruka par 7,3% - līdz 693 164 eiro.

Uzņēmums "Karavela" reģistrēts 2001.gadā, un ir viens no lielākajiem zivju pārstrādes uzņēmumiem Baltijas valstīs. Kompānijas pamatkapitāls ir 49 700 eiro. "Karavela" pieder trim privātpersonām, tostarp uzņēmuma lielākais īpašnieks ir Jānis Bite (56%).