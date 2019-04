Regula tika apstiprināta ar 578 balsīm. Pret to balsoja 30 deputāti, savukārt 25 - atturējās balsot. Līdz ar to tagad regula jāapstiprina ES valstu ministriem.

Saskaņā ar regulu, viena no obligāti ieviešamajām tehnoloģijām būs "Inteliģentā ātruma pielāgošana" (ISA), kas saskaņā ar aplēsēm varot par 20% samazināt ceļu satiksmes negadījumos bojāgājušo skaitu. ISA, iegūstot informāciju no ceļazīmēm un kartēm, brīdina autovadītāju par atļautā braukšanas ātruma pārsniegšanu. Šī sistēma automātiski neierobežo ātrumu un autovadītājs to var izslēgt.

Jaunajos auto būs jāievieš arī uzlabota avārijas bremzēšanas sistēma, uzlabota brīdināšanas sistēma par novērstu vadītāja uzmanību, avārijas joslas saglabāšanas sistēma, atpakaļgaitas kontrolsistēma, alkometriskas autobloķēšanas uzstādīšanas atvieglošana, avārijas bremzēšanas signāls un datu reģistrators jeb "melnā kaste". Virkne šo tehnoloģiju jau pašlaik ir jaunās automašīnās, bet daļa no tām ir jāiegādājas kā papildaprīkojums.

Kravas automašīnu un autobusu dizains būs jāveido tā, lai to vadītāji labāk pamanītu neaizsargātos ceļu satiksmes dalībniekus - kājāmgājējus un riteņbraucējos. Šie transportlīdzekļi būs jāaprīko ar tehnoloģijām pēc iespējas pilnīgākai aklo zonu novēršanai vadītāja un blakussēdētāja pusē.

Tehnoloģijas "tiešās redzamības" uzlabošanai visos jaunajos modeļos būs jāievieš no 2025.gada novembra, bet jau esošajos modeļos - no 2028.gada novembra.

Plānots, ka jaunie noteikumi arī uzlabos pasīvās drošības prasības, tostarp sadursmes testus un vējstiklus, lai mazāk apdraudētu kājāmgājējus un riteņbraucējus. Tāpat paredzēts uzlabot riepu tipa apstiprināšanas pārbaudes, pārbaudot lietotas riepas.

Jaunās regulas mērķis ir samazinātu ceļu satiksmes negadījumos bojāgājušo skaitu - pērn uz Eiropas Savienības ceļiem gāja bojā aptuveni 25 100 cilvēku, bet vēl 135 000 tika nopietni ievainoti, liecina Eiropas Komisijas apkopotā informācija.