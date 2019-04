Kredītvēsture – tavs finanšu CV

Kas ir kredītvēsture?

Tas ir pārskats par visām Tavām iepriekš veiktajām darbībām saistībā ar finansēm. Kredītvēsture ir tāds kā finanšu CV, kurā redzamas visas esošās un bijušās saistības – piemēram, līzingi, kredīta apmaksas kavējumi, ātrāka aizdevuma apmaksa utt. Šajos datos uzrādās pat tādas šķietami maznozīmīgas lietas kā telefona līzings vai vienreizējs ātrais kredīts. Tāpat kā CV parāda Tavu darba pieredzi, uzticību darba devējam, prasmes un talantus, kredītvēsture rāda finanšu paradumus – cik atbildīgi attiecies pret aizdevumu ņemšanu, atdošanu un saistību izpildi noteiktajā laikā. Jebkura cilvēka kredītvēsture ir iegrāmatota un redzama ikvienam kredītdēvējam Latvijā.

Kā var sabojāt kredītvēsturi?

Sabojāt savu kredītvēsturi nemaz nav tik grūti, atliek tikai neapdomīgi rīkoties ar savām finansēm. Aizdevums pats par sevi ir lieliska iespēja, tomēr cilvēkiem ne vienmēr ir izpratne par to, kā rīkoties ar savā rīcībā esošajiem līdzekļiem. Arī spriežot pēc mūsu klientiem, kas atnāk pie mums ar jau sabojātu kredītvēsturi un prasa padomu, redzam, ka daudzi bijuši neapdomīgi šajos jautājumos. Ir cilvēki, kas “dzīvo šodienai”, tomēr finanšu pratības jautājumos tas nepalīdz. Joprojām ir tādi, kas uzskata: “Šodien viegli dabūt aizņēmumu, bet kā rīt to atdošu – nezinu.” Tai pat laikā ticam, ka ikviens ir spējīgs mācīties no pagātnes kļūdām, un, ja redzam, ka aizņēmējs uzlabojis gan savu vispārējo finanšu stāvokli, gan disciplīnu, cenšamies izpildīt lūgumu par aizdevumu.

Kāpēc banka saka, ka man sabojāta kredītvēsture un nedod aizdevumu?

Svarīgi saprast, ka ”sabojāta kredītvēsture” ir plašs jēdziens – katrs aizdevējs uz Tavā kredītvēsturē atrodamo informāciju skatās citādāk. Ir vairāki iemesli, kāpēc bankas, kas ļoti skrupulozi pēta potenciālā aizņēmēja finanšu datus, izvēlas nepiešķirt kādu no saviem aizdevumiem.

Pirmais, izplatītākais iemesls ir fakts, ka potenciālais aizņēmējs ir izmantojis kādu no nebanku aizdevēja īstermiņa kredītiem. Šādos gadījumos banka var lemt aizdevumu nepiešķirt pat tad, ja nebanku īstermiņa aizdevums atdots laikā.

Otrais iemesls ir kavēta bijušo vai esošo aizņēmumu apmaksa. Bieži bankas pat nenoskaidro iemeslus, kāpēc kredītmaksājumi kavēti. Nereti tā nav ļaunprātīga rīcība un iemesli var būt dažādi – problēmas ģimenē, lieli neparedzēti izdevumi, negaidītas veselības problēmas, darba zaudējums utt.

Tieši tā ir lielākā West Kredit atšķirība no bankām – mēs katra klienta kredītvēsturē iedziļināmies individuāli. Pirms izvērtējam, vai Tev piešķirt aizdevumu, esam gatavi klātienē izrunāt visus jautājumus, uzklausīt ikviena cilvēka stāstu. Protams, ja redzam, ka cilvēks ir sistemātisks aizdevumu apmaksas kavētājs, kredītu nepiešķiram. Mūsu, kā nebanku kredītdēvēja, lielākais pluss ir spēja paskatīties uz katru cilvēku kā indivīdu nevis tikai kā cipariem kredītvēsturē.

Aizņemies atbildīgi, izvērtējot savas iespējas atmaksāt kredītu!

Reklāmas raksts tapis sadarbībā ar West Kredit.