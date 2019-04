Sodi ir paredzēti gan galvenajam būvdarbu veicējam, gan apakšuzņēmējam (darba devējam), lai nerastos situācija, kad šo personu darbību rezultātā tiek veicināts, ka darba ņēmēji nelieto vai nepienācīgi lieto attiecīgo sistēmu. Galvenajam būvdarbu veicējam un apakšuzņēmējam ir paredzēta administratīvā atbildība gadījumā, ja tie nav nodrošinājuši, lai visi to darba ņēmēji, kas būvlaukumā veic darbu būvdarbu līguma izpildei, būtu reģistrējuši savu darba laiku EDLUS.

Soda apmēri ir noteikti, ņemot vērā iespējamās rīcības kaitīgās sekas - iespējamo nenomaksāto nodokļu apmēru. EM norāda, ka katrā konkrētajā gadījumā ir vērtējami apstākļi, kas mīkstina vai pastiprina atbildību par attiecīgajiem administratīvajiem pārkāpumiem. Piemēram, ja konstatēti EDLUS darbības traucējumi, kas traucē darba ņēmējiem vai piesaistītajām personām reģistrēt darba laika sākumu vai darba laika beigas, jāņem vērā, vai par šiem traucējumiem ir atbilstošā veidā paziņots un vai ir sākta šo traucējumu novēršana.

Sodi ir noteikti, lai veicinātu EDLUS ieviešanu un izmantošanu, kā arī, lai attiecīgā regulējuma ievērošana būtu finansiāli izdevīgāka nekā administratīvā soda nomaksa.

Neatkarīgi no tā, ka EDLUS ieviesta kopš 2017.gada 1.oktobra, ievērojot principu "konsultē vispirms", paredzēts, ka noteikto sodu aprēķināšana veicama par laika periodu tikai no attiecīgo grozījumu spēkā stāšanās. Līdz ar to sodus nepiemēros attiecībā uz laika periodu pirms šo grozījumu spēkā stāšanās. Paredzēts, ka normas attiecībā uz pārkāpumiem, kas saistīti ar datu nodošanu no EDLUS uz vienoto elektroniskās darba laika uzskaites datu bāzi, stāsies spēkā 2019.gada 1.septembrī.

Paredzēts, ka par būvlaukumā nodarbinātai personai noteiktā pienākuma veikt darba laika reģistrāciju EDLUS nepildīšanu, proti, ieejot būvlaukumā, reģistrēt darba laika sākumu un, izejot no būvlaukuma, reģistrēt darba laika beigas izteiks brīdinājumu vai uzliks naudas sodu fiziskajai personai no diviem līdz 20 eiro.

Par darba devējam noteiktā pienākuma - nodrošināt, lai tā būvlaukumā nodarbinātas un piesaistītās personas, kas būvlaukumā veic darbu būvdarbu līguma izpildei, reģistrētu darba laiku EDLUS - nepildīšanu - paredzēts piemērot naudas sodu juridiskajai personai no 20 līdz 400 eiro par katru šādu personu (izņemot darba ņēmējus, par kuriem darba devējs ir nomaksājis ar nodarbinātību saistītos nodokļus no minimālās algas par normālo darba laiku būvniecības nozarē par pēdējiem trīs pilniem mēnešiem no pārkāpuma konstatēšanas dienas).

Par galvenajam būvdarbu veicējam noteiktā pienākuma nodrošināt, lai persona, kas uzturas norobežota būvlaukuma teritorijā, bet nav nodarbināta būvdarbu veikšanā būvlaukumā un nav uzskatāma par būvlaukumā nodarbinātu personu, reģistrētu savu uzturēšanās laiku būvlaukumā EDLUS, nepildīšanu - paredzēts uzlikt naudas sodu juridiskajai personai no 20 līdz 400 eiro par katru norobežotā būvlaukumā esošu personu (izņemot būvizstrādājumu vai citu izstrādājumu piegādes automašīnas autovadītāju, kas būvlaukumā nav nodarbināts būvdarbu veikšanā vai neveic citus darbus būvdarbu līguma izpildei).

Par pārkāpumu, ja pienākumu reģistrēties būvlaukumā nav izpildījušas vismaz 30% no EDLUS reģistrēto personu skaita kontroles pasākuma sākšanas brīdī (bet ne mazāk par 20 šādām personām), galvenajam būvdarbu veicējam paredzēts uzlikt naudas sodu juridiskajai personai 1000 eiro par katru personu (izņemot darba ņēmējus, par kuriem darba devējs ir nomaksājis ar nodarbinātību saistītos nodokļus no minimālās algas par normālo darba laiku būvniecības nozarē par pēdējiem trim pilniem mēnešiem no pārkāpuma konstatēšanas dienas, un norobežota būvlaukuma teritorijā būvizstrādājumu vai citu izstrādājumu piegādes automašīnas autovadītāju, kas būvlaukumā nav nodarbināts būvdarbu veikšanā vai neveic citus darbus būvdarbu līguma izpildei), bet nepārsniedzot 100 000 eiro apmēru.

Par galvenajam būvdarbu veicējam noteiktā pienākuma iesniegt iekļaušanai vienotajā elektroniskās darba laika uzskaites datubāzē informāciju (elektronisku datu formā) par jaunas trešās grupas būves būvniecības sākšanu vai par tādu būvdarbu sākšanu, kuru izmaksas ir viens miljons eiro vai vairāk, vai par noslēgto būvdarbu līgumu ar būvniecības ierosinātāju, nepildīšanu paredzēts uzlikt naudas sodu juridiskajai personai no 100 līdz 5000 eiro, ja informācija nav iesniegta ilgāk par mēnesi no likumā noteiktā termiņa.

Par galvenajam būvdarbu veicējam un apakšuzņēmējam noteiktā pienākuma iesniegt vienotajā elektroniskās darba laika uzskaites datubāzē informāciju par visiem ar apakšuzņēmējiem iepriekšējā mēnesī noslēgtajiem būvdarbu līgumiem, kuru līguma summa ir 15 000 eiro vai vairāk, nepildīšanu paredzēts uzlikt naudas sodu juridiskajai personai no 100 līdz 5000 eiro, ja informācija nav iesniegta ilgāk par mēnesi no likumā noteiktā termiņa.

Par galvenajam būvdarbu veicējam noteiktā pienākuma glabāt, uzrādīt un izsniegt kontrolējošām institūcijām EDLUS reģistrētos un uzkrātos datus normatīvos noteiktajā kārtībā un apmērā, nepildīšanu paredzēts uzlikt naudas sodu juridiskajai personai no 100 līdz 5000 eiro.

Par normatīvos galvenajam būvdarbu veicējam noteiktā pienākuma nodot vienotajā elektroniskās darba laika uzskaites datubāzē EDLUS reģistrētos un uzkrātos datus normatīvos noteiktajā kārtībā un apmērā, nepildīšanu paredzēts uzlikt naudas sodu juridiskajai personai no 100 līdz 5000 eiro, ja informācija nav iesniegta ilgāk par mēnesi no likumā noteiktā termiņa.

Savukārt par normatīvos galvenajam būvdarbu veicējam noteiktās EDLUS (elektroniskā darba laika uzskaite katrā būvlaukumā) neieviešanu paredzēts uzlikt naudas sodu juridiskajai personai no 500 līdz 5000 eiro par katru dienu, skaitot no dienas, kad būvdarbu žurnālā veikta pirmā atzīme par būvdarbu uzsākšanu vai no dienas, kad EDLUS dati pēdējo reizi ir nodoti vienotajā elektroniskās darba laika uzskaites datu bāzē, bet nepārsniedzot 100 000 eiro apmēru.