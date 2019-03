Pētījumā vērtēta uzņēmēju un uzņēmumu vadītāju attieksme pret dažādiem uzņēmējdarbības vidi ietekmējošiem faktoriem. Analizējot visus faktorus, aprēķināts arī kopējais biznesa indekss, kas ir negatīvs - mīnus 17,4.

Vērtējot administratīvo slogu, 74,7% uzņēmēju norādījuši, ka tas ir par lielu, 22,4% atbildējuši, ka tas ir pieņemams, bet 3% bijis grūti atbildēt uz šo jautājumu. Izteikti negatīvi vērtēta arī ar uzņēmējdarbību saistītās likumdošanas stabilitāte, nemainība un prognozējamība - 73,6% uzņēmēju norādījuši, ka tā ir slikta, 19,3% - laba, bet 7,1% bijis grūti pateikt.

Vienlaikus uzņēmēji augstu ir novērtējuši tādu faktoru kā sakari un internets - 43,4% uzņēmēji to novērtējuši kā ļoti labu, 53,3% kā labu, bet 2,9% kā sliktu, tāpēc aprēķinātais indekss šim faktoram ir augstākais no visiem uzņēmējdarbības vidi ietekmējošajiem faktoriem (68,3). Pozitīvi tiek vērtēti arī uzņēmumam nepieciešamie zinātniski tehniskie resursi (16,4).

Papildus indeksā iekļautajiem jautājumiem, uzņēmējiem lūgts sniegt arī vērtējumu par to, kāda šobrīd ir uzņēmējdarbības vide Latvijā. Kā drīzāk sliktu šogad to novērtējuši 39,2% uzņēmēju (2018.gadā - 48,3%), kā ļoti sliktu - 8,7% (12,8%), bet kā drīzāk labu - 43,5% (33,6%). Uzņēmējdarbības vides aprēķinātais indekss šogad ir mīnus seši, kas ir uzlabojums salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu, kad indekss bija mīnus 19,4.

"Salīdzinājumā ar pagājušo gadu ir būtiski uzlabojies uzņēmēju vērtējums par uzņēmējdarbības vidi Latvijā, taču negribētos, lai tas ļautu ieslīgt optimismā, jo virkne citu rādītāju, piemēram, valdības darbības, administratīvā sloga un likumdošanas stabilitātes vērtējums liecina, ka nevar būt ne runas par valdības atbalstu uzņēmējiem, tieši pretēji - tās darbība, lai arī labu mērķu vadība, būtiski traucē normālai biznesa vides attīstībai. Ar vienu internetu diemžēl nav pietiekami, lai tuvākajos gados mēs varētu sagaidīt pozitīvu indeksa rezultātu," uzsvēra Biznesa augstskolas "Turība" Uzņēmējdarbības vadības fakultātes dekāne Zane Driņķe.

Pētījums veikts no 2018.gada decembra sākuma līdz 2019.gada janvāra beigām, un tajā piedalījās 750 uzņēmēju un uzņēmumu vadītāju. "Turības" Biznesa indekss veidots ar mērķi sekmēt uzņēmējdarbības vides un nozares izglītības ciešāku sasaisti, identificēt uzņēmējdarbības vides būtiskākās problēmas un lielākās priekšrocības un veicināt topošo uzņēmēju padziļinātāku interesi par to. Maksimālais indeksa rādītājs ir plus 100, bet minimālais - mīnus 100.