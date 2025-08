Krievija izsludina meklēšanā uzreiz četrus bijušos Ukrainas aizsardzības ministrus

Vēl vairāk, kad čečeni savulaik izdomāja īstenot savas “tiesības uz pašnoteikšanos”, Krievija pret viņiem uzsāka divus asiņainus karus. Pirmajā karā toreizējā Krievijas prezidenta Borisa Jeļcina vadībā no 1994. gada 11. decembra līdz 1996. gada 31. augustam Krievija pārvērta gruvešu kaudzēs republikas pilsētas un ciemus, nogalinot desmitiem tūkstošus vietējo civiliedzīvotāju, līdz bija spiesta noslēgt pamieru un izvākties no Čečenijas. Otrajā karā jau Jeļcina ieceltā Vladimira Putina laikā no 1999. gada 7. augusta līdz 2000. gada 30. aprīlim krievu armija atkal nogalināja desmitiem tūkstošus vietējo iedzīvotāju un iznīcināja “pašnoteikšanās tiesību” kārotājus.