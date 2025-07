Miris ievērojamais amerikāņu mākslinieks Roberts Vilsons

Roberts Vilsons bija viena no nozīmīgākajām figūrām mūsdienu teātrī, kuru atzīst par vienu no visradikālākajiem un poētiskākajiem māksliniekiem. Vilsons bija pazīstams ar to, ka viņa darbos gaisma, telpa, žesti, objekti un skaņa bija sastopami kā vienots vizuāls valodas instruments.