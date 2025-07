Vai šī būs kārtējā nemierīgā vasara Lielbritānijā? Protestētāji pulcējas pie viesnīcām, kur izmitināti patvēruma meklētāji

Pretprotestu rīkotāji no kustības "Stand Up to Racism" (kustība pret rasismu) arī plāno piedalīties, kamēr anti-imigrācijas protesti paredzēti arī pie citām viesnīcām, tostarp Vulverhemptonā un Češīrā. Nedēļas nogalē dusmīgi pūļi pulcējās Norvičā, Līdsā, Portsmutā, Bornmutā, Sauthemptonā un Notingemšīrā, kur pretprotestētāji atbildēja ar saukļiem: “Bēgļi ir laipni gaidīti.”