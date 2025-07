“Aizsardzībai atvēlētajiem līdzekļiem jāpieaug pieckārtīgi” – Eiropas Komisija plāno palielināt budžetu

Dalībvalstu iemaksas paredzēts palielināt tikai nedaudz - no 1,13% līdz 1,15% no to iekšzemes kopprodukta (IKP). Tikmēr EK piedāvā aplikt ar īpašu nodokli lielos uzņēmumus, kuru gada apgrozījums pārsniedz 50 miljonus eiro, aplikt ar nodokli elektroniskos atkritumus, kas netiek savākti pārstrādei, kā arī daļēji nodot Briselei ienākumus, kas tiek iegūti no dalībvalstu tabakas nodokļiem.