Robežkontrole Šengenas zonā: vai draud izjukt viens no galvenajiem Eiropas Savienības sasniegumiem?

Kad šī gada jūlija sākumā Polija ieviesa kontroli uz robežas ar Vāciju un Lietuvu, tas vairs nebija pirmais šāda veida solis no Šengenas zonā ietilpstošo valstu puses. Parasti šādu pasākumu laikā aizbildinās ar nepieciešamību savaldīt nelegālo migrāciju, apkarot cilvēku kontrabandu vai risināt nacionālās drošības problēmas. Taču daudziem analītiķiem tā ir viena no redzamākajām pazīmēm, ka cilvēku brīvas pārvietošanās zona Eiropas Savienības iekšienē, kas tiek uzskatīta par vienu no svarīgākajiem eirointegrācijas un kopējās identitātes simboliem, piedzīvo arvien lielākus sarežģījumus, raksta "Deutsche Welle".