Eksperts: Putins nācis klajā ar paziņojumu, kādu nebija izteicis visa kara laikā

Varē uzsvēra, ka darba resursi Krievijā ir ierobežoti. No vienas puses, to ietekmēja karš, no otras - migrantu izstumšana. "Vienlaikus aptuveni pusotrs miljons vīriešu darbspējīgā vecumā tika izvesti no ekonomikas, lai piedalītos karā. Turklāt strauji augošā militārā rūpniecība paņem ievērojamu darbaspēka daļu," skaidroja eksperts.