31 gada vecumā sieviete zaudēja kāju, lēkājot uz batuta; vīrs neizturēja un viņu pameta

Pamazām Katrīna no jauna iemācījās staigāt - ārsts viņai stingri lūdza nepierast pie ratiņkrēsla. Taču tieši šajā sarežģītajā brīdī dzīve deva vēl vienu triecienu: dzīvesbiedrs, ar kuru viņi kopā nodzīvoja 12 gadus, aizgāja no ģimenes. Vīrietis ne tikai atstājis sievu, bet arī praktiski attālinājies no bērniem, lai gan tagad, kā norāda Katrīna, viņš ar tiem reizēm sazinās.