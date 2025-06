Lietuva sāk evakuēt savus pilsoņus no Izraēlas ...

Arī Lietuvas armija apstiprina, ka sākusies pilsoņu evakuācijas operācija no Izraēlas, ko veiks uzdevumu izpildes grupa no nepieciešamajām militārajām vienībām. "Mēs neiedziļināsimies sīkumos, līdz operācija nebūs pabeigta, bet mēs atjaunināsim informāciju, kad būs iespējams. Fiziskā evakuācija ir visas operācijas aisberga redzamā daļa, to iespējo daudzas Lietuvas iestādes. Gaidām jaunumus un novēlam karavīriem veiksmi, jo viņiem jau ir viss pārējais operācijai nepieciešamais," paziņojumā norāda Lietuvas armija.