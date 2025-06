"Nevarēju iedomāties, kā šī rutīnas nodarbe mainīs visu manu dzīvi," 35 gadus veca skolotāja aiziet no darba, lai tīrītu svešus mājokļus

- Godīgi sakot, sākumā visi bija pamatīgi pārsteigti. Daudzi jautāja, kāpēc. Jautāja, vai tā ir taisnība. Viens cilvēks pat sāka ar mani terapeitisku sarunu, kāpēc man nevajadzētu to darīt. Daži jautāja tieši: "Tu tiešām atsakies no darba par skolotāju, lai uzkoptu?" Bet, kad es paskaidroju, kāpēc es to daru, un viņi redzēja, kā man sāk spīdēt acis, kad es par to runāju, daudzi sāka mani saprast.