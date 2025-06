ASV eksperti uzskata, ka arī Eiropai ir nepieciešama pretraķešu aizsardzības sistēma "Zelta kupols"

Eksperti norāda uz pieaugošajiem draudiem no tādām valstīm kā Irāna, Ziemeļkoreja, Ķīna un Krievija. Patrīcija Bazilčika (Patrycja Bazylczyk) no Stratēģisko un starptautisko pētījumu centra “Euronews” norāda, ka Eiropa šobrīd nespēj sevi pasargāt no Ķīnas un Krievijas ballistiskajām raķetēm. Kā vēsta ASV Nacionālais sabiedriskais radio, Ķīnas un Krievijas arsenālā ir starpkontinentālās ballistiskās raķetes, kas paceļas kosmosā un atgriežas uz Zemes ar hiperskaņas ātrumu.