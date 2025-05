VIDEO: Krievija testē jaunu pretdronu tanku, kas izskatās pēc dzeloņcūkas. Ukrainas droni joprojām uzvar

Tā vien šķiet, ka "Birds of Magyar" drona operators ar bezpilota lidaparātu ielidoja krievu transportlīdzekļa lūkā pēc tam, kad apkalpes loceklis to atstāja vaļā, iespējams, pametot transportlīdzekli pēc tam, kad tas bija apturēts, iespējams, trieciena rezultātā no apakšas. Katrs transportlīdzeklis var aizdegties, ja tiek trāpīts tā trauslajai iekšpusei, neatkarīgi no tā, cik efektīvas ir tā ārējās bruņas.