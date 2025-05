Okupanti inscenē frontes līnijas pārraušanu, nofotgrafējas un pēc tam tiek likvidēti

Ukrainas analītiskais projekts "DeepState", kas, kā ziņots, ir saistīts ar Ukrainas Aizsardzības ministriju, noliedza šo apgalvojumu. Saskaņā ar "DeepState" sniegto informāciju, fotogrāfija faktiski uzņemta netālu no Troickes, kur Ukrainas karavīru transportlīdzeklis nakts laikā sapinies dzeloņstieplēs. Krievijas karavīri, domājams, no rīta atrada transportlīdzekli, nofotografējās ar to un vēlāk Ukrainas spēki tos iznīcināja.