No poligona Rostovas apgabalā aizbēguši 10 karam Ukrainā savervēti ieslodzītie; gandrīz visi izcieta sodu par smagiem noziegumiem

Avots no krievu spēka struktūrām pastāstīja, ka tas noticis naktī no 8. uz 9. maiju. "No rīta neieradās daļā uz apģērba izsniegšanu. Viņiem nebija ieroču," viņš norādīja. Izdevuma sarunu biedrs piebilda, ka izbēgušie tika savervēti kolonijās, gandrīz visi viņi izcieta sodu par smagiem noziegumiem - slepkavību, izvarošanu, narkotiku tirdzniecību un laupīšanu, raksta "The Moscow Times".