Okupants apraksta, kā izklausās mūsdienu karš: "Sarauties krūmos zem draudīgām kamikadžu dronu skaņām, kas griežas tavās ausīs..."

"Tagad mēs esam saspiedušies citās vietās, nav tik ērti un burtiski gandrīz viens otram virsū. Šajā laikā vairāki cilvēki tika aprakti zem bieza zemes slāņa, un tikai trīs izdzīvoja un izrakās... Ja kāds varētu paredzēt laika apstākļus, varbūt vakardienas nebūtu. Trīs no mums no rīta devās pēc pārtikas – divi vakarā atgriezās, vienam trāpīja šrapnelis un bojāja mugurkaulu. Visnepatīkamākais ir nejaušs tuvas darbības rādiusa sprādziens, nejaušs šrapnelis, kas ieurbjas zem ložu necaurlaidīgās vestes... Un pusotra stunda elles mums visiem – izvilkt ārā, sniegt palīdzību, gaidīt evakuāciju un slēpties, slēpties, slēpties no visur esošajām ienaidnieka acīm," turpina iebrucējs.