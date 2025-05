Leona XIV vecākie brāļi: mēs Robertu jau bērnībā ķircinājām, ka viņš būs pāvests!

Kaut gan par garīdznieka karjeru Robertam bija pilnīga skaidrība, viņš pat nepieļāva domu, ka kādreiz kļūs par Romas katoļu baznīcas galvu. Džons sacīja, ka vēl otrdien sarakstījās ar brāli, pirms Kardinālu konklāvs devās pilnīgā izolācijā pāvesta vēlēšanām, un brālim teica, ka tic, ka viņš varētu kļūt par pirmo amerikāņu pāvestu. Tobrīd Roberts Prevosts to nodēvējis par „muļķībām” un “tukšām pļāpām”, savu nostāju argumentējot ar to, ka “viņi neizvēlēs amerikāņu pāvestu”. “Viņš tam vienkārši neticēja vai negribēja ticēt,” Džons atzina intervijā “The Associated Press”.