Nolaupītās un nomocītās ukraiņu žurnālistes Viktorijas Roščinas līķi Krievija atdod pēc pusgada ar izgrieztiem orgāniem

Viktorija stāstīja kameras biedrenei, ka viens no karavīriem, kas viņu pārvadāja no Melitopoles uz Taganrogu, piedāvājis viņai kādu darījumu, no kura viņa atteikusies, jo “vienmēr dzīvē ievērojusi savus principus” — un arī šoreiz no tiem nav atkāpusies, vēsta “Važnije istorii”.