ASV uzsākušas sarunas ar Kanādas uzņēmumu par retzemju metālu izsmelšanu no okeāna dzīlēm

Kā liecina "Reuters" sniegtie dati, no 2014. līdz 2017. gadam Ķīna piegādāja ASV 80% no tām nepieciešamajiem retzemju metāliem. Un arī šobrīd vairāki avoti lēš, ka retzemju metālu imports no Ķīnas ASV sasniedz 60-80%.