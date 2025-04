Tramps brīdina – miera sarunas var tikt pārtrauktas: "Ja Krievija un Ukraina sarežģīs visu, mēs vienkārši aiziesim!"

Tramps paziņoja, ka ASV varētu atsākt savu dalību sarunās par kara izbeigšanu Ukrainā, ja "viena no pusēm padarīs to ļoti grūti." Uz to ASV viceprezidents Džeims Deivids Venss piebilda, ka viņš ir "optimistiski noskaņots" par mieru sarunām.