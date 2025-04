Brisele pārrēķinājusi mūsu naudu: tagad tikai divās ES dalībvalstīs minimālā alga ir mazāka nekā Latvijā

Ja mērīsim relatīvi, kā daļu no vidējiem ienākumiem, 2022. gadā minimālās algas veidoja vairāk nekā 60% no vidējiem bruto mēneša ienākumiem trīs Eiropas Savienības valstīs: Francijā, Portugālē un Slovēnijā (66% visās valstīs). Izplatības zemākajā galā minimālās algas bija mazāk nekā puse no vidējiem ienākumiem četrās valstīs: Beļģijā (49%), Maltā (46%), Igaunijā un Latvijā (43% abās valstīs).