"Viņas anketā norādītas visādas perversijas," nerimst satraukums ap Dubaijā smagi savainotās modeles lietu

Atgādināsim, ka Marija pārtrauca sazināties ar tuviniekiem marta sākumā. Meitene apmeklēja kādu Dubaijas ballīti un pēc tam kopā ar diviem vīriešiem devās uz viesnīcu. Pēc dažām dienām viņa atrasta sakropļota ceļa malā. No sāpēm un šoka Kovaļčuka nonākusi komā, bet, par laimi, nesen nākusi pie samaņas. Jāpiebilst, ka Marija nāk no Ukrainas, ir aktīvi paudusi savu nostāju pret karu, bet skarbu kritiku par savu "profesijas" izvēli saņem tieši no Krievijas komentētājiem.