Bijušo Polijas ministru apsūdz, ka viņš izpaudis plānu Krievijas iebrukuma gadījumā atdot pusi valsts teritorijas

Rīta pusē viņš platformā "X" pavēstīja, ka prokuratūra gatavojas viņu apsūdzēt par to, ka viņš atklājis pirmās Tuska valdības plānu bez cīņas atdot pusi Polijas teritorijas. "Es to darītu vēlreiz bez vilcināšanās. Man bija ne tikai tiesības [to darīt], bet arī pienākums," viņš uzsvēra.