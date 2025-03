Astronomi atklājuši 128 jaunus pavadoņus ap Saturnu

Kopumā tagad Saturnam ir 274 pavadoņi, pārsniedzot Jupiteri, kuram ir 95. Par atklājumu otrdien paziņoja zinātnieki no Taivānas, Kanādas, Francijas un ASV. Viens no pētniekiem, Maiks Aleksandrsens no Astrofizikas centra, norāda, ka šis atklājums apstiprina sen izvirzītu hipotēzi — Saturna gredzeni, iespējams, radušies pēc milzīgas sadursmes pirms apmēram 100 miljoniem gadu. Pētniek Aleksandersens “USA Today” pateica, ka milzīgā sadursme arī varētu būt izskaidrojums daudziem maziem pavadoņiem, kas riņķo ap planētu.