Influencere, kas nežēlīgi nozaga vombatu mazuli, no Austrālijas ir aizbēgusi

Jau ziņots, ka aizvadītajā dienā amerikāņu influencere, kura sociālajos tīklos sevi raksturo kā "dzīvnieku bioloģi un vides zinātnieci", Sema Džounsa, kura sociālajos tīklos lieto arī vārdu Samanta Strable, izpelnījās kritiku no dzīvnieku labklājības aizstāvjiem pēc tam, kad viņa publicēja video, kurā viņa noķer mežonīgu mazu vombatu un tur to kamerai. Video redzams, kā Džounsa noķer mazo vombatu uz nenoskaidrotas ceļa malas un aiznes to uz automašīnu, kamēr vīrietis smējoties to filmē. Cits vombats, kuru viņi identificē kā mazuļa māti, skrien pakaļ mazulim un riņķo ap automašīnu, kamēr mazulis kliedz.