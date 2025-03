Foto: simtiem tūkstoši apmeklētāju un tirgotāju - Viļņas gadatirgus pārspējis visus rekordus

Kā liecina sākotnējās aplēses, pasākumā piedalījās vairāki simti tūkstošu cilvēku. Precīzāka statistika tiks iegūta, analizējot no putna lidojuma uzņemtos attēlus un pielietojot mākslīgā intelekta tehnoloģijas. Kā ierasts, gadatirgus piesaistīja arī daudz ārvalstu viesu. No Polijas ieradās organizētas tūristu grupas ar autobusiem, savukārt no Japānas bija atsteidzies kupls pulks ceļotāju, kuri īpaši iecienījuši šo pasākumu: grupa aizņēma pusi lidmašīnas. Gadatirgū piedalījās pārstāvji arī no Latvijas, Ukrainas, Igaunijas, Čehijas un Ungārijas.