EP deputāti rosinās konfiscēt Krievijas aktīvus un atteikties no Krievijas energoresursiem

Pēc Krievijas iebrukuma Ukrainā 2022. gadā ES, ASV un to sabiedrotie iesaldēja vairāk nekā 300 miljardus ASV dolāru vērtus Krievijas valsts aktīvus, no kuriem aptuveni 200 miljardi glabājas Beļģijā bāzētajā vērtspapīru depozitārijā “Euroclear”. Pagājušā gada jūlijā ES nodeva Kijivai 1,5 miljardus eiro no šo aktīvu radītajiem procentu ienākumiem, izmantojot Eiropas Miera mehānismu un Ukrainas mehānismu, lai atbalstītu Ukrainas bruņotos spēkus un atjaunošanas procesus.