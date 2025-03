Makrons aicina NATO dalībvalstis palielināt militāros izdevumus

Saskaņā ar NATO mājaslapā pieejamo informāciju, 21 no 29 valstīm sasniegusi NATO mērķi atvēlēt aizsardzībai vismaz 2% no IKP. NATO mērķis kopš 2006.gada ir 2%. No NATO Eiropas valstīm Polija, Latvija, Igaunija un Grieķija tērē aizsardzībai vislielāko daļu no sava IKP.