Kremlis paziņojis, ka negrasās uzsākt diskusijas par okupētajām Ukrainas teritorijām. "Tā ir neatdalāma Krievijas daļa!"

Tikmēr ASV prezidenta Donalda Trampa administrācijas pārstāvji centušies no vienošanās starp ASV un Ukrainu par piekļuvi Ukrainas dabas resursiem izslēgt atsauces uz drošības garantijām. Kā norāda medijs "The New York Times", Trampa administrācijas sarunu dalībnieki vairākkārt mēģināja no pirmajiem līguma uzmetumiem izņemt atsauces uz drošības garantijām, kas palīdzētu atturēt Krieviju no tālākiem uzbrukumiem Ukrainai, ja tiktu panākts pamiers.