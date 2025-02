Grieķijā miskastes maisā atrasta 2000 gadus veca statuja

Kāds vietējais iedzīvotājs atrada statuju miskastes maisā blakus atkritumu tvertnei. Tā ir 80 centimetrus augsta. Vīrietis nodeva to vietējām varas iestādēm. Zemāk fotogrāfijā ir redzama šī marmora statuja, kas, domājams, ir vairāk nekā 2000 gadus veca. Policija paziņoja, ka eksperti, veicot sākotnējo novērtējumu, noteikuši, ka statuja ir no hellēnistiskā laikmeta – aptuveni no 320. līdz 330. gadam p.m.ē.