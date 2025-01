Pērn Igaunijā negadījumos uz ūdens gāja bojā 42 cilvēki

Desmit cilvēki noslīka peldēšanās laikā, bet 11 zaudēja dzīvību, ejot garām ūdenstilpēm vai strādājot to tuvumā. Precīzi apstākļi, kā 13 upuri nokļuva ūdenī, joprojām nav skaidri, lai gan daži no viņiem, visticamāk, iekrita ūdenī. Trīs cilvēki noslīka karstajos kublos. Aptuveni puse no noslīkušajiem bija alkohola reibumā vai bija aizdomas par atrašanos alkohola vai narkotiku reibumā. Upuru vidējais vecums bija 57 gadi.