Ķīnā turpina sarukt iedzīvotāju skaits...

Ir gaidāms, ka līdz 2035. gadam apmēram trešdaļa no Ķīnas iedzīvotājiem būs vecumā virs 60 gadiem, liecina pētnieciskās grupas "Economist Intelligence Unit" prognoze. Ķīnas amatpersonas septembrī paziņoja, ka pakāpeniski paaugstininās pensionēšanās vecumu, kas nebija mainījies gadu desmitiem un ir bijis viens no zemākajiem pasaulē. Šie noteikumi stājās spēkā no 1.janvāra.