Makrons un Stārmers apspriež iespējamo miera uzturētāju nosūtīšanu uz Ukrainu

Tomēr sīkāku informāciju par šīm sarunām Londonas un Parīzes amatpersonas tur slepenībā. Tajā pašā laikā vairāki augsta ranga avoti Lielbritānijas valdībā uzsvēruši, ka Stārmers nav vēl pilnībā piekritis šādam scenārijam. "Ir jautājumi par to, ko mēs varētu atbalstīt, ko mēs gribētu atbalstīt, un plašāks jautājums par draudiem, ar kādiem šie karavīri varētu saskarties, un par to, vai tā ir eskalācija," izteicies viens no avotiem Vaitholā.