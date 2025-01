Kremlī priecājas par Trampa ierosinājumiem nopirkt Grenlandi

Dialogs starp Kremli un jauno ASV administrāciju "komandu līmenī jau ir palaists" 2024. gada novembrī decembrī, un "Putina un Trampa tiešais kontakts arī jau ir noticis", "The Moscow Times" pastāstīja divi ar Kremļa starptautisko politiku saistīti Krievijas ierēdņi. Pēc viņu teiktā, Kremlis un Trampa komanda apzināti nepubliskoja dialoga uzsākšanas faktu un visādi to noliedza pēc ziņu parādīšanās medijos, lai izvairītos no amerikāņu histablišmenta spiediena uz nākamo ASV prezidentu.