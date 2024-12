Tramps pieļauj karu ar Irānu...

Savas prezidentūras laikā no 2017. līdz 2021. gadam Tramps izstājās no kodolvienošanās ar Irānu, noteica jaunas sankcijas pret šo valsti un klasificēja Irānas Islāma revolūcijas gvardes korpusu kā teroristisku organizāciju. 2020. gada 3. janvārī ASV armija pēc viņa pavēles netālu no Bagdādes lidostas nogalināja Irānas ģenerāli Kasemu Soleimani, kurš faktiski bija Irānas augstākā vadītāja, ajatollas Alī Hāmēnejī "labā roka".