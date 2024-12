Lietuvas Sabiedriskās drošības dienests sāks apsargāt kritiskās infrastruktūras objektus

Jau ziņots, ka novembrī tika bojāts zemūdens sakaru kabelis, kas Baltijas jūrā savieno Somiju un Vāciju, paziņoja Somijas kompānija "Cinia". 1173 kilometrus garais kabelis savieno Somijas Santahaminas salu un Rostoku Vācijā. 2016.gadā pabeigtais kabelis ir vienīgais Somijas zemūdens kabelis, kas to tieši savieno ar Centrāleiropu. Tika uzskatīts, ka to izdarīja sabotieri, kā pieņēmums tika arī apsvērts, ka to izdarīja Krievija. Dānijas premjerministre Mete Fredriksena teica, ka saistībā ar saspīlējumu Baltijas jūrā pastāv "hibrīduzbrukumu, kiberuzbrukumu un uzbrukumu kritiskajai infrastruktūrai risks".