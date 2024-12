Kā norāda izdevums, tieši tas, kā krievi virzīsies uz priekšu Doneckas apgabalā, ir atkarīgs no tā, vai viņiem izdosies likvidēt Ukrainas armijas kontrolē esošos izvirzījumus ap Kurahovi, kas atrodas uz austrumiem no Veļikas Novosilkas. Tiek atzīmēts, ka Ukrainas spēki no savām vietām var apdraudēt krievu apgādes līnijas, kas virzās uz Pokrovsku ziemeļos.