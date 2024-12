Šolcs vēlas kopā ar Trampu izstrādāt kopīgu stratēģiju Ukrainai

Vācija ir viena no lielākajām Ukrainas atbalstītājām militārajā jomā, šai ziņā atpaliekot tikai no ASV. Šolcs pēdējās nedēļās ir kritizēts par tiešām sarunām ar Krievijas diktatoru Vladimiru Putinu, bet ir solījis turpināt atbalstīt Ukrainu, cik vien to spēs.