Norvēģija nosūtīs 100 karavīrus un iznīcinātājus Polijas lidostas aizsardzībai pie Ukrainas robežas

Polijas aizsardzības ministrs Vladislavs Kosiņaks-Kamišs platformā "X" pateicās Norvēģijai: "No decembra mūsu robežu drošība tiks vēl vairāk pastiprināta. Četri norvēģu F-35 un to pretgaisa aizsardzības sistēmas aizsargās mūsu telpu un NATO austrumu flangu. Liels paldies mūsu sabiedrotajiem no Norvēģijas!"