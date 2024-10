"Šīs rētas neredz. Par tām ir kauns. Un okupants to izmanto," Ukrainas aizstāvji Krievijas aizturēšanas centros piedzīvo īstas šausmas

Pierādījumi no atbrīvotiem ieslodzītajiem liecina, ka lielākā daļa upuru netiek pasargāti no šādas vardarbības. Saskaņā ar ANO datiem, kopš 2023. gada marta divas trešdaļas no intervētajiem ukraiņu karagūstekņiem un aizturētajiem mediķiem Krievijas ieslodzījumā ir piedzīvojuši kādu seksuālās vardarbības formu.