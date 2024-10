Atklāti jauni fakti par Putina preses sekretāra Peskova nonākšanu amatā un privāto dzīvi

Pagāja tieši gads, un liktenis abus kopā svētkos saveda to pašu draugu. Kā norādīja Navka, viss izveidojies apbrīnojami tieši tāpēc, ka nevajadzēja notikt. "Ilgi pretojos, saprotot situācijas sarežģītību: tur ir ģimene, trīs bērni, un vispār tas viss ir briesmīgi. Godīgi sakot, man viņš sākumā pat nepatika. Nu, sazinājāmies, aizgājām pāris reizes uz restorānu, domāju: "Nē, vienkārši draugi." Bet viņš ir malacis - paņēma ar eleganci un neatlaidību. Kaut kā viltīgi visu darīja. It kā kopā, bet it kā ne. Teica, ka mēs būsim kopā, bet es viņu gadu uz "jūs" saucu. Nekādi nevarēju pārkāpt šo robežu," vaļsirdīgi klāstīja daiļslidotāja.