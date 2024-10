Polijas premjerministrs Donalds Tusks paziņo, ka Polija apturēs patvēruma tiesības

Pēc Tuska teiktā, "valstij ir jāatgūst 100% kontrole pār to, kas ieceļo Polijā un izceļo no tās", un ka patvēruma tiesību teritoriāla apturēšana būs daļa no stratēģijas, kas tiks iesniegta otrdien valdības sēdē, ziņo Polijas ziņu aģentūra PAP. Viņš nesniedza sīkāku informāciju, bet savas partijas sanāksmē paziņoja, ka "mēs samazināsim nelegālo migrāciju Polijā līdz minimumam".